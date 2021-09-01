В Минюсте рассказали, кем у них работает пожизненно заключённая

Женщина, отбывающая пожизненное заключение в Качановской исправительной колонии, с разрешения Министра юстиции Дениса Малюськи стала работать в Министерстве, где ей дали ставку помощника министра в патронатной службе.

Об этом «Укринформу» сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По её словам, в колонии есть класс, оборудованный компьютерами и интернетом. Согласно трудовому договору, в обязанности осуждённой входит предоставление предложений по оптимизации работы в определённых подразделениях министерства, но поскольку прошло лишь три недели после трудоустройства, эту функцию она не выполняет, рассказала чиновник.

«У неё ставка помощника. Это 9 тыс. гривен. Но на самом деле, поскольку заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени, и в неделю выходит всего два часа, в месяц это составляет 280–290 гривен. Мы ещё не выплатили ей за полный месяц, потому что он ещё не закрыт. Пока это 300 грн. Если мы будем дополнять функционал и расширять количество часов этой работы, это приведёт к соответствующему увеличению этой пропорции, и будет больше зарплата», – уточнила Высоцкая.

Заключённая получает на электронную почту материалы и документы, которые она должна проанализировать, систематизировать и ввести в специальную таблицу.

«Отчёт направляется в патронатную службу. Этот отчёт касается выполнения задач, функций различных подразделений министерства, в том числе аппарата наших межрегиональных управлений», – рассказала Высоцкая.

Она также рассказала, что в процессе поиска кандидатуры Минюст учитывал рекомендации администрации колонии, где отбывают наказание пожизненно осуждённые женщины.

Сейчас вакансий в министерстве нет, новых назначений осуждённых не предвидится. Работа Минюста заключается в поиске работодателя для людей, которые находятся в местах лишения свободы, заключила Высоцкая.

Как сообщала Одесса News, о готовности брать на работу приговорённых к пожизненному заключению Малюська говорил в апреле 2020 года. Он тогда отмечал, что «огромное количество «пожизненных» – крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди».

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