В Одессе работает городской гуманитарный волонтёрский центр помощи беженцам

В Одессе функционирует Городской гуманитарный волонтёрский центр помощи беженцам, ежедневно предоставляющий помощь сотням нуждающихся.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в первую очередь Центр оказывает помощь незащищённым слоям населения, в приоритете — беженцы, пожилые люди, семьи с детьми и лица с инвалидностью.

«Часто обращаются и одесситы, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях», — говорится в сообщении.

Одесситы могут привозить в Центр вещи, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, а также помогать в качестве волонтёров.

Филиалы Центра работают в каждом районе города.

Контактные номера телефонов:

Приморский — (068) 254 66 69

Киевский — (048) 765 07 87

Суворовский — (048) 763 03 18 Малиновский — (048) 796 27 49.

Как сообщала Одесса News, волонтёры и городские службы организовали на одесском железнодорожном вокзале тёплую еду и помощь беженцам.

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