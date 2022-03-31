Руководство одесской мэрии встретилось с волонтёрами

30 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с представителями волонтёрских центров и организаций города.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

«Волонтёрские организации — одна из тех движущих сил, без которой сегодня было бы гораздо тяжелее. Крайне важно работать слаженно и координировать действия, поэтому мы посчитали необходимым провести такую встречу», — рассказал мэр Одессы.

Во время общения представители волонтёрских организаций и руководители городских структур обменялись информацией, а также уточнили зоны ответственности отдельных организаций.

«При городском гуманитарном центре создана единая электронная база, в которой есть перечень потребностей военных и гражданских лиц. Это значительно ускоряет работу как городских структур, так и волонтёров», — отметил советник городского головы по гуманитарным вопросам Николай Викнянский.

Как сообщала Одесса News, 28 марта Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл встречу с представителями общественных ветеранских организаций города.

Фото: «Одесса»

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