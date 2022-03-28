Мэр Одессы встретился с представителями ветеранских организаций

Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл встречу с представителями общественных ветеранских организаций города.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Как отметил Геннадий Труханов, несмотря на то, что многие ветераны и не будут сейчас держать в руках оружие, они — наша поддержка и мотивация, честь и совесть Одессы.

«Одесса — Город-Герой, город воинской славы. И я не сомневаюсь в том, что мы дадим достойный и мощный отпор российскому оккупанту», — сказал Геннадий Труханов.

«Это наша страна, наш дом. Нам не нужен интервент, оккупант, любой человек с оружием, который пришёл к нам. Одесса — свободный город, и рабы никогда не покорят свободных людей», — заявил глава Одесской городской организации Украинского союза ветеранов Афганистана Константин Оборин.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил военнослужащих с Днём национальной гвардии Украины на открытой площади у памятника Дюку.

Видео: «Одесса»

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