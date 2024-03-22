Зеленский призвал лидеров ЕС помочь защитить от воздушных атак РФ Одессу

Имеющихся на вооружении Украины систем ПВО не хватает, чтобы защитить всю территорию страны от воздушных атак страны-агрессора РФ.

Об этом 21 марта в ходе выступления на заседании Евросовета в режиме онлайн заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована в Facebook Офиса президента.

«Этой ночью состоялась очередная ракетная атака против Киева. 31 российскую ракету мы сбили, в том числе баллистическую. Мы в Украине очень ценим всю помощь нашей защите. Все системы ПВО, предоставленные Украине, в том числе странами Европы, дают жить нашим городам и сёлам. К сожалению, имеющихся систем ПВО не хватает, чтобы закрыть от террора России всю нашу территорию», – сказал Зеленский.

По его словам, речь идёт «не о сотнях систем, а о достижимом количестве», чтобы защитить всю территорию Украины.

«Вы все знаете, какие шаги нужно сделать, – сказал Зеленский лидерам ЕС. – Призываю вас помочь защитить наши города: Харьков, Сумы, Днепр, Одессу, Херсон и другие. Надо дать надёжную защиту неба и над фронтом в Украине. Чтобы Путин потерпел поражение в битве за украинское небо».

Когда же это будет, продолжил президент Украины, тогда Путин «проиграет и землю».

Одесса News информировала о ракетном обстреле Украины в ночь на 22 марта. Силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 4 вражеских дронов-камикадзе «SHAHED-136» в небе над Одесской областью.

Фото и видео: ОПУ

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