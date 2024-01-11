Румыния, Болгария и Турция создали группу по минному противодействию в Чёрном море

Три Черноморских государства-члена НАТО — Румыния, Болгария и Турция — подписали меморандум о создании и деятельности оперативной группы противоминных мер в Чёрном море.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на TRT Haber.

“Согласно подписанному Меморандуму, дважды в год будет собираться комитет в составе командующих Военно-Морских Сил трёх стран в рамках организационной структуры. Этот комитет будет единогласно принимать решения о деятельности целевой группы и, когда возникнут соответствующие условия, определение и принятие стран, которые будут участвовать после окончания войны”, — сообщает телеканал.

Отмечается, что эта инициатива открыта «лишь для кораблей трёх прибрежных стран-союзников», участие других черноморских стран будет возможно, но при единодушном согласии трёх стран-подписантов. Участие других стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, тоже будет возможным, но после окончания войны.

“Участие стран, не имеющих выхода в Черное море, будет возможно лишь при условии прекращения военного положения. Они могут обеспечить обучение, логистику и поддержку оборудования во время процесса, но они не могут заводить корабли. Монтрё является залогом стабильности в Черном море. Не может быть ситуации, противоположной положениям конвенции Монтрё”, — сообщает телеканал со ссылкой на источники, приближённые к процессу.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2023 года Румыния, Болгария и Турция провели закрытые переговоры по созданию совместной группы по разминированию Чёрного моря.

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