Военная ситуация на юге Украины: обстановка напряжённая, но контролируемая

Обстановка в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» за прошедшие сутки была напряжённой, но контролируемой.

Так охарактеризовал 141-й день военных действий в южных областях Украины представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров в Facebook.

Карта Минобороны Великобритании о военных действиях в Украине состоянием на 14 июля 2022 года

Отмечается, что противник продолжает ведение оборонных действий, применяет ракетные и авиаудары. Так, малым ракетным кораблём из района мыса Фиолент был осуществлён пуск трёх ракет типа «Калибр», которые ударили по Виннице.

Вертолётными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонской области, пытаясь поразить наши позиции, но успеха не имел, был вынужден, уклоняясь от огня, ретироваться.

Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса «воздух – воздух» наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.

Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки своей техники, брошенной при бегстве с острова Змеиный. «С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолёт возвращался для проведения разведки результатов своего удара по острову», — сказал Назаров.

Днём, ещё не расчищенные от утреннего обстрела жилые кварталы Баштанки Николаевской области, подверглись повторному обстрелу пятью реактивными снарядами РСЗО «Смерч». Человеческих жертв нет.

Тяжёлой 152-мм артиллерией был вчера утром обстрелян Зеленодольск Днепропетровской области. Попадание зафиксировано в парковую зону санаторно-профилактического комплекса и на территории лицея. Несколько домов вокруг повреждены. Критических разрушений, жертв среди гражданского населения нет.

На территории Херсонской области продолжаются боевые действия, многие населённые пункты на грани уничтожения. Каждый день от взрывов и обстрелов страдают мирные жители, на минах подрывается скот, уничтожается уцелевшая ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей, лес. Жители общин, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных.

Нашей авиацией, парами вертолётов и самолётов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного. Подтверждено уничтожение 18 российских военнослужащих, самоходной гаубицы «Гвоздики», 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевого склада боеприпасов.

Из-за шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: теперь наготове к нанесению ракетных ударов три ракетных корабля с 24 ракетами на борту и два больших десантных корабля.

На главном фото воин 24-й ОМБр имени короля Данила

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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