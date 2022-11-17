Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к одесситам

После ракетных ударов, которым 17 ноября подверглась Одесса, городской голова Геннадий Труханов обратился к одесситам.

Видеообращение обнародовано на Telegram-канале «Одесса.Официально».

В своём обращении Геннадий Труханов сказал:

«Российские оккупанты продолжают воевать с мирным населением. И наносить удары по критической инфраструктуре. В результате ракетных атак по территории Украины вся энергосистема государства работает на грани своих возможностей, в аварийном состоянии.

В целях стабилизации и балансировки энергосистемы осуществляются экстренные отключения энергопотребителей. Это приводит к некоторым сложностям в работе энергообеспечения города и быта. Вместе с нарушением работы систем электроснабжения города происходит отключение объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода. В том числе, котелен, бойлерных, теплопунктов, насосных станций.

Работники коммунальных предприятий вместе с коллегами из ДТЭК Одесской электросети и филиалом Инфоксводоканал круглосуточно находятся на рабочих местах и ​​выполняют все необходимые работы по ликвидации аварийных ситуаций или их предупреждению.

Уважаемые одесситы! В это непростое время прошу вас сохранять спокойствие и с пониманием относиться к тому, что происходит в городе и стране в целом».

Как сообщала Одесса News, 17 ноября с акватории Чёрного моря враг совершил пуск «Калибров», а с использованием тактической авиации с 2-х самолётов Су-30 направил 6 ракет воздушного базирования в сторону Одесской области. Поражён объект инфраструктуры в областном центре. Пострадало одно гражданское лицо. Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий. Все 6 ракет силами противовоздушной обороны уничтожены над морем.

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