Одесситов просят временно экономить электроэнергию

Сегодня, 10 октября, в 18:00 начнётся вечерний пик потребления электроэнергии, который продлится до 23:00.
Об этом сообщает официальный сайт горсовета.
«Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики. Сегодня РФ (российские фашисты) нанесли ракетные удары по большому количеству электростанций и подстанций. В некоторых регионах временно отсутствует электроэнергия, а в некоторых введены графики аварийных отключений (так называемые «веерные отключения»).
Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях.
Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:
- электрообогреватели
- бойлеры
- кухонная электроплита,
- микроволновка,
- стиральная машина,
- электрический духовой шкаф,
- электрочайник (кофеварка),
- утюг
- посудомоечная машина
- кондиционер
- зарядные устройства
- пылесос
- компьютер
- телевизор.
Сегодня вечером следует минимизировать использование таких приборов, а пользоваться ими ночью или в обеденное время дня.
Также более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему.
Сегодня вечером и последующие несколько дней давайте сделаем всё возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в 18:00-23:00.
Вместе с тем, энергетики уже работают над тем, чтобы обеспечить стабильную, надёжную и бесперебойную работу энергосистемы», — призвал директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Антон Шалигайло.
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