Одесситов просят временно экономить электроэнергию

Сегодня, 10 октября, в 18:00 начнётся вечерний пик потребления электроэнергии, который продлится до 23:00.

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.

«Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики. Сегодня РФ (российские фашисты) нанесли ракетные удары по большому количеству электростанций и подстанций. В некоторых регионах временно отсутствует электроэнергия, а в некоторых введены графики аварийных отключений (так называемые «веерные отключения»).

Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях.

Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

электрообогреватели

бойлеры

кухонная электроплита,

микроволновка,

стиральная машина,

электрический духовой шкаф,

электрочайник (кофеварка),

утюг

посудомоечная машина

кондиционер

зарядные устройства

пылесос

компьютер

телевизор.

Сегодня вечером следует минимизировать использование таких приборов, а пользоваться ими ночью или в обеденное время дня.

Также более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему.

Сегодня вечером и последующие несколько дней давайте сделаем всё возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в 18:00-23:00.

Вместе с тем, энергетики уже работают над тем, чтобы обеспечить стабильную, надёжную и бесперебойную работу энергосистемы», — призвал директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Антон Шалигайло.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.