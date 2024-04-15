ВСУ за время войны уничтожили более 7 тысяч танков противника

За 782 дня войны потери противника в танках составили 7 160 единиц, в том числе 6 за минувшие сутки. Общие же боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 14 апреля 2024 годов ориентировочно составили личного состава 454 420 (+770 за последние сутки) человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских боевых бронированных машин ‒ 13796 (+31), артиллерийских систем – 11593 (+41), РСЗО – 1046, средств ПВО ‒ 758, самолётов – 347, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 9266 (+31), крылатых ракет ‒ 2092 (+3), корабли/катера ‒ 26, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 15510 (+51), специальной техники ‒ 1908 (+3).

Одесса News информировала, что 14 апреля враг в очередной раз нанёс точечный ракетный удар в направлении Одесской области, выпустив 2 ракеты Х-59. Обе были сбиты ПВО.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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