Фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира

Фехтовальщица, уроженка Николаева Ольга Харлан, которая победила в стартовом поединке Чемпионата мира в Милане (Италия) против россиянки Анны Смирновой, выступавшей под нейтральным флагом, и отказалась пожать ей руку, дисквалифицирована.

При этом сначала Харлан пропустили в следующий раунд соревнований, однако на следующий поединок против Йоаны Илиевой из Болгарии украинка даже не вышла, в протоколе соревнований напротив неё указали «исключение». Это предусматривает не только дисквалификацию с соревнований, но и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев подчеркнул, что если протест Украины будет поддержан, то Харлан сможет ещё выступить на командном турнире по женской сабле.

«Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал чёрную карточку, не дисквалифицировал ееё Это уже потом начались «подковёрные игры». Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница, даже был назначен судья на следующий бой, – рассказал президент ФФУ. – Мы надеемся, что рассмотрение апелляции будет на днях. Но уже речь о том, чтобы её вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае, мы будем пытаться добиться того, чтобы отменили эту чёрную карточку, дисквалификацию, которая повлечёт за собой невозможность её выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней здесь, в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала, поскольку так называемых «нейтральных» спортсменов в командных соревнованиях всё равно не будет».

Для справки. 12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь, из-за чего сборная Украины пропустила индивидуальный турнир по фехтованию в женской шпаге, которым начинался чемпионат мира в Милане. За день перед стартом Минспорта позволило украинцам выступать на соревнованиях против россиян и белорусов, если те будут выступать под нейтральным флагом. При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими т.н. нейтральными спортсменами.

Это дало возможность выступить лидеру сборной Украины Ольге Харлан.

Однако, в пункте 122 правил FIE от января 2021 года сказано, что поединок не заканчивается, пока обе фехтовальщицы после последнего укола не поприветствуют друг друга, рефери и зрителей.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк опубликовал фото российской фехтовальщицы Анны Смирновой, которой Харлан отказалась пожимать руку, с российским военным. Фотографию он распространил в Тwitter.

«На фото Анна Смирнова – та самая российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после одержанной победы в честном поединке. Как видим, она открыто увлекается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россиянке. МФФ, это нужно воспринимать как позицию? Не пахнут ли российские деньги кровью?», — отметил Подоляк.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy