Благотворительный концерт пианистки из Херсона состоится в Одесском литмузее

В субботу, 29 июля, в Золотом зале Одесского литературного музея состоится благотворительный фортепианный концерт в пользу внутренне перемещённых лиц.

В программе будет звучать классическая музыка отечественных и европейских композиторов XVIII – XX веков.

Солистка – лауреат Всеукраинских и международных конкурсов Дарья Бянова (консерватория им. Чезаре Поллини; класс профессора Себастьяна Бельтрамини), уроженка г. Херсона.

Первые шаги к пианизму Дарья сделала в Херсонской детской музыкальной школе №4. По специальности фортепиано окончила Херсонский профессиональный колледж музыкального искусства. С началом полномасштабного российского вторжения вынуждена была покинуть родной город. Обучается в Падуанской консерватории им. Чезаре Поллини (второй год обучения).

Вход свободный.

Приходите к 14.30.

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