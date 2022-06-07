В Нью-Йорке состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины

В центре Нью-Йорка (США) на Тайм-Сквер состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины.

Как сообщает Укринформ, на уличной сцене выступили звёзды балета, оперы и классической музыки, а также поп- и рок-исполнители.

Классическую часть концерта представляли музыканты и певцы Метрополитен оперы, ведущие солисты балета Атланты, Филадельфии и Нью-Йорка, а также балета Мориса Бежара. Популярную музыку представили, в частности, Мика Ньютон и Alyosha.

С экрана также звучали обращения спортсменки Лилии Подкопаевой, актрисы Милы Кунис, певца Стинга.

Вела концерт украинская тележурналистка Маричка Падалко.

Мероприятие было устроено волонтёрской организацией Revived Soldiers Ukraine и фонда Heart&Valor.

Во время трансляции концерта в Ютубе проходил сбор средств на открытие во Львове нового реабилитационного центра для пострадавших во время войны, стоимость которого оценивается в 1,5 млн долларов.

В открытии концерта приняли участие постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.

«Эта мера важна не только как источник сбора средств для реабилитационного центра – хотя это тоже крайне важно, – сказал Голубов. – Концерт в самом сердце Нью-Йорка – это мощный сигнал для Кремля о том, что Украину поддерживает весь мир».

По словам генконсула, музыка помогает аудитории понять, «что такое украинский характер и кто эти люди, которые так стремятся к свободе и миру, которым сегодня помогает весь мир».

Выступая на открытии концерта, Голубов отметил важность скорейшего предоставления Украине оружия.

«Лучшие слова поддержки украинцев – это HIMARS, МЛРС и системы ПВО», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, в столице Болгарии Софии 3 июня развернули 100-метровую синюю ленту, обрамлённую сотней свежих жёлтых роз, символизирующую 100 дней агрессии России против Украины.

Фото: Владимир Ильченко/Укринформ

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