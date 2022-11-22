Чехия передаст Украине две тяжёлые мостовые конструкции

В рамках оказания гуманитарной помощи власти Чехии передадут Украине ещё две тяжёлые мостовые конструкции.

Об этом сообщает Радио Прага.

Отмечается, что транспортировка будет осуществляться на следующей неделе с помощью пожарных. Загрузка элементов конструкции будет производиться в посёлке Большое Альбрехтице, в Моравско-Силезском крае.

«Для перевозки двух мостов пожарным нужно семь тягачей с прицепами, пять грузовых автомобилей и два автомобиля сопровождения», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что Чехия уже не в первый раз передаёт такие конструкции Украине, где во время военных действий многие мосты были разрушены.

Как сообщала Одесса News, государственный концерн «Укроборонпром» договорился о совместном производстве боеприпасов для нужд ВСУ с Польшей, Чехией, Францией, Данией.

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