Япония отправит Украине экстренную помощь на 2,57 миллиона долларов США

Япония отправит Украине экстренную помощь в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на 2,57 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз МИД Японии.

«22 ноября правительство Японии приняло решение о предоставлении экстренной грантовой помощи в размере около 2,57 млн долларов США в качестве поддержки в подготовке к зиме в секторе электроэнергетики в Украине», — говорится в заявлении.

Как отмечается, генераторы и лампы будут переданы Украине через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В МИД Японии отмечают, что масштабное отключение электроэнергии произошло в разных областях Украины из-за разрушения значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак России. В условиях наступления зимних холодов помощь Японии будет иметь большое значение для тех, кто не может пользоваться отопительными приборами и осветительным оборудованием.

«Правительство Японии продолжит оказывать поддержку и поддерживать народ Украины, который сталкивается с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая членов G7», — говорится в заявлении.

Одесса News информировала о сотрудничестве японских властей с Одесским горсоветом.

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