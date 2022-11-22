Жизнь продолжается: 66 девочек и 57 мальчиков родились за неделю в Одессе

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 123 малыша, в том числе, одна двойня.

Численное превосходство продолжают удерживать новорожденные девочки – на свет появились 66 юных одесситок и 57 маленьких одесситов, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Лидером по количеству новорожденных за неделю стал городской родильный дом №1 – здесь увидел свет 41 младенец.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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