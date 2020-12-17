COVID-19 в Украине: больше всего заболевших за сутки в Киеве и Одесской области

12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря. Наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 512), Одесской (1 064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Об этом сегодня утром проинформировал на своей странице в Facebook Министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также сообщил, что за минувшие сутки заболели 594 ребёнка и 535 медработников, госпитализировано 2 997 человек, умерли — 252, а излечились — 12 939 пациентов.

«Проведено тестирований за сутки — 65 561 (в том числе, методом ПЦР — 41 733, методом ИФА — 23 828)», — написал Министр.

Отмечено, что за всё время пандемии в Украине заболели 931 751 человек; выздоровели — 548 356 человек; летальных случаев — 15 996; проведено ПЦР-тестов — 5 167 122.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 96 672 случая;

— 96 672 случая; Винницкая область — 20 319 случаев;

Волынская область — 29 390 случаев;

Днепропетровская область — 50 894 случая;

Донецкая область — 30 896 случаев;

Житомирская область — 35 157 случаев;

Закарпатская область — 26 685 случаев;

Запорожская область — 44 693 случая;

Ивано-Франковская область — 41 356 случаев;

Киевская область — 50 666 случаев;

Кировоградская область — 7515 случаев;

Луганская область — 8 359 случаев;

Львовская область — 55 291 случай;

Николаевская область — 25 287 случаев;

Одесская область — 61 038 случаев;

— 61 038 случаев; Полтавская область — 30 783 случая;

Ривненская область — 37 417 случаев;

Сумская область — 36 599 случаев;

Тернопольская область — 31 874 случая;

Харьковская область — 63 732 случая;

— 63 732 случая; Херсонская область — 14 858 случаев;

Хмельницкая область — 35 632 случая;

Черкасская область — 33 254 случая;

Черновицкая область — 37 467 случаев;

Черниговская область — 25 917 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине заболели коронавирусом 10 622 человека, умерли — 264.