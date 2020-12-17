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COVID-19 в Украине: больше всего заболевших за сутки в Киеве и Одесской области

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12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря. Наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 512), Одесской (1 064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Об этом сегодня утром проинформировал на своей странице в Facebook Министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также сообщил, что за минувшие сутки заболели 594 ребёнка и 535 медработников, госпитализировано 2 997 человек, умерли — 252, а излечились — 12 939 пациентов.

«Проведено тестирований за сутки — 65 561 (в том числе, методом ПЦР — 41 733, методом ИФА — 23 828)», — написал Министр.

Отмечено, что за всё время пандемии в Украине заболели 931 751 человек; выздоровели — 548 356 человек; летальных случаев — 15 996; проведено ПЦР-тестов — 5 167 122.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 96 672 случая;
  • Винницкая область — 20 319 случаев;
  • Волынская область — 29 390 случаев;
  • Днепропетровская область — 50 894 случая;
  • Донецкая область — 30 896 случаев;
  • Житомирская область — 35 157 случаев;
  • Закарпатская область — 26 685 случаев;
  • Запорожская область — 44 693 случая;
  • Ивано-Франковская область — 41 356 случаев;
  • Киевская область — 50 666 случаев;
  • Кировоградская область — 7515 случаев;
  • Луганская область — 8 359 случаев;
  • Львовская область — 55 291 случай;
  • Николаевская область — 25 287 случаев;
  • Одесская область — 61 038 случаев;
  • Полтавская область — 30 783 случая;
  • Ривненская область — 37 417 случаев;
  • Сумская область — 36 599 случаев;
  • Тернопольская область — 31 874 случая;
  • Харьковская область — 63 732 случая;
  • Херсонская область — 14 858 случаев;
  • Хмельницкая область — 35 632 случая;
  • Черкасская область — 33 254 случая;
  • Черновицкая область — 37 467 случаев;
  • Черниговская область — 25 917 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине заболели коронавирусом 10 622 человека, умерли — 264.

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