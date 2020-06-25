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  4. Количество больных коронавирусом в мире приближается к отметке в 10 миллионов

Количество больных коронавирусом в мире приближается к отметке в 10 миллионов

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На утро 25 июня в мире зафиксировано 9 532 038 случаев заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer.

Сообщается также о количестве умерших в мире от этой болезни — 485 122 человека.

Наибольшее количество умерших в США 124 281, Бразилии 53 874, Великобритании 43081, Италии 34 644 и Испании 28 327.

Первая пятёрка стран по наибольшему количеству заболевших выглядит так:

  • США — 2,462,554
  • Бразилия — 1,192,474
  • Россия — 606,881
  • Индия — 473,105
  • Великобритания — 306,862

Украина по количеству заболевших сегодня находится на 35-м месте мирового рейтинга.

Как сообщала Одесса News, по заявлению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, пандемия вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 ускоряется, а его последствия будут ощутимы ещё десятки лет.

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