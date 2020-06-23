ВОЗ: Последствия пандемии будут ощутимы ещё десятки лет

Пандемия вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 ускоряется, а его последствия будут ощутимы ещё десятки лет.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает DW.

«Мы знаем, что пандемия — это значительно больше, чем кризис в области здравоохранения. Это экономический кризис, социальный кризис, а во многих странах политический кризис. Её последствия будут ощутимы и в последующие десятилетия», — сказал он.

По мнению гендиректора ВОЗ, наибольшую угрозу сейчас несёт не сам вирус, а «недостаток глобальной солидарности и глобального лидерства».

Зарубежные эксперты предупреждают о второй волне коронавируса, которая может быть значительно хуже первой.

В частности, как сообщает Укринформ, в интервью CBC News декан медицинского факультета университета Гонконга Габриэль Леунг сказал, что «во многих регионах мира вторая волна «испанки» была значительно хуже первой. Боюсь, это может случиться снова. Конечно, точно знать заранее невозможно, однако было бы осмотрительно и ответственно для правительств и органов здравоохранения готовиться к такой вероятности».

По его убеждению, следующие волны нового коронавируса — «статистически гарантированы». «Мы приспосабливаемся к новой норме, пока безопасная и эффективная вакцина не станет доступной большинству населения мира. Боюсь, что до этого несколько волн пандемии прокатятся по планете», — отметил эксперт.

Леунг подчеркнул важность использования масок и значительного наращивания тестирования COVID-19 в мире, а также предостерёг от участия в массовых мероприятиях. «Меня беспокоят любые массовые собрания, идёт ли речь о моём родном городе, или о другой части мира в США или Европе. Рок-концерты, протесты, марши — нам следует быть очень осторожными», — призвал он.

По данным ресурса Worldometer, на утро 23 июня в мире зафиксировано 9 122 544 случая заражения COVID-19 (+61 858 за сутки), 474 444 человека умерли (+3 652). Наибольшее количество умерших в США 122 610 (+363), Бразилии 51 407 (+748), Великобритании 42 647 (+15), Италии 34 657 (+23) и Испании 28324 28 323 (+1).

Украина по количеству заболевших сегодня находится на 35-м месте мирового рейтинга.