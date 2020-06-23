Карантин в Украине продлён до 31 июля

22 июня в Украине вступили в силу изменения, которые Кабинет Министров внёс в постановление №392 от 20 мая 2020 года «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Как сообщает Правительственный портал, согласно изменениям, действие карантина в Украине продлено до 31 июля.

Отмечается, что карантинные правила на территории Украины на новый этап состоят из следующих основных запретов:

пребывание без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот (в том числе изготовленных самостоятельно), в общественном транспорте, общественных зданиях и сооружениях;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

посещение учащимися учебных заведений в группах более 10 человек, помимо участия во внешнем независимом оценивании и других неотложных мероприятиях образования;

осуществление пассажирских перевозок в количестве больше, чем количество мест для сидения в транспортном средстве;

проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, где проводится мероприятие. Дистанция между участниками должно составлять не менее 1,5 метра;

деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

посещение учреждений и учреждений социальной защиты, в которых проживают/находятся граждане пожилого возраста, лица с инвалидностью и т.д., учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям/лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно);

пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией;

учреждениям здравоохранения проведения плановых мероприятий по госпитализации, кроме: плановой госпитализации в регионах, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определённых для госпитализации пациентов с подтверждённым случаем COVID-19, составляет менее 50%. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19.

Также Правительство установило на период карантина изменения во времени работы органов исполнительной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, центров предоставления административных услуг, органов социальной защиты населения и территориальных органов Пенсионного фонда Украины. Остальным субъектам хозяйствования также рекомендовано внести, при необходимости, изменения в режимов работы с началом работы в 9, 10 или более позднее время. Такие изменения введены и рекомендуется во избежание концентрации пассажиров в общественном транспорте в утренние часы.

Правительство отменило в областях, где нет широкого распространения болезни, некоторые запреты, которые до этого распространялись на всю территорию Украины:

отменяется запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек. Теперь количество участников ограничивается из расчёта 5 кв. метров на одного участника;

отменяются запреты в работе заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, заведений размещения (гостиницы, хостелы), учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

1) Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определённых для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50%.

2) Среднее количество тестирований составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

3) Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (отношение количества новых установленных случаев заболевания количеству проведённых тестов) составляет более 11%.

4) Динамика роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%, что проверяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние 7 дней.

Как сообщала Одесса News, практически аналогичные карантинные меры приняты Одесским горсоветом.