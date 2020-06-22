С 22 июня одесситам не стоит выходить из дому без паспорта и защитной маски

C 22 июня в Одессе усиливают карантинные ограничения.

Как сообщает официальный сайт города, с целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 на территории города Одессы комиссия ТЭБ и ЧС исполкома Одесского городского совета приняла решение об усилении карантинных ограничений с 22 июня.

Согласно утверждённого протокола, с этого дня на период действия карантина запрещается:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство

самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

посещение учебных заведений в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, проведение подготовки судоводителей малых/маломерных судов

проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Физическая дистанция между участниками — не менее 1,5 метра

деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха

осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автотранспортом в количестве, превышающем количество мест для сидения. Перевозчик несёт ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты

Чрезвычайная комиссия решила также внести (в случае необходимости) изменения в режим работы субъектов хозяйствования с целью установления начала работы в 9, 10 или более позднее время, чтобы ограничить скопление граждан в транспорте и на дорогах следования на работу/с работы

Обращено внимание всех одесситов на необходимость ношения защитных масок, соблюдения личной гигиены.

Руководителям и владельцам пляжей рекомендовано разместить шезлонги для отдыхающих физической дистанции не менее 1,5 метра, соблюдении социальной дистанции в магазинах, торговых центрах, выставочных залах и местах предоставления услуг по продаже продовольственной и непродовольственной групп товаров, между столами в ресторанах, кафе — не менее 1, 5 метра и размещения за столом не более четырёх человек, если столы не отделены друг от друга сплошной перегородкой.

Для проверки выполнения всех перечисленных мер будут созданы рейдовые группы.

Как сообщала Одесса News, на этой неделе по всей Украине начнут усиленно проверять кафе и транспорт на соблюдение требований карантина.