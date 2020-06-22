22 июня в Одессе приспустили флаги в память о жертвах Великой Отечественной (дополнено)

22 июня, в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, в Одессе приспустили флаги.

Как передаёт корреспондент Одесса News, с утра на административных зданиях, зданиях предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и жилых домах приспущен Государственный Флаг Украины с чёрными лентами.

Проведение массовых мероприятий, по информации Одесского горсовета, ограничено в связи с карантинными требованиями.

Дополнено в 10.40. Председатель Одесской облгосадминистрации сегодня утром возложил цветы к Памятнику Неизвестному матросу в Одессе.

«Сегодня — печальная годовщина начала трагического для украинского народа периода Второй мировой войны. Наши дедушки и бабушки боролись за родную землю. Фронтовики и партизаны отдавали жизнь ради будущего своих детей. Домой не вернулся каждый пятый украинец. Спасибо нашим павшим героям и низкий поклон всем, кто выдержал нечеловеческую ношу войны», — написал Максим Куцый на своей странице в Facebook.



Дополнено в 13.00. Мэр Одессы Геннадий Труханов возложил цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Г. Шевченко.

Фото: «Одесса», Facebook