Агент ФСБ, формировавший сеть информаторов в Одессе, сел за решётку

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил агент-спецназначенец ФСБ, который хотел завербовать сотрудницу Службы безопасности и формировал собственную сеть информаторов в Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент ФСБ с оперативным псевдонимом «Скиф» — 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в состав вражеской группы он пытался привлечь местных представителей силовых ведомств. По замыслу ФСБ они должны были передавать российской спецслужбе разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на юге Украины.

«В начале октября контрразведка Службы безопасности разработала оперативную комбинацию и вывела «Скифа» с территории непризнанного Приднестровья. Тогда по сценарию украинской спецслужбы российский агент приехал в Одесскую область для того, чтобы лично завербовать сотрудницу СБУ. Контрразведчики Службы безопасности задокументировали каждый эпизод преступной деятельности фигуранта и задержали его на территории региона», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, осуждён местный житель, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в боевых действиях на стороне так называемой «ПМР». Затем в составе российского спецназа «Эдельвейс» воевал в Дагестане и Чечне. В 2014 году предатель прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу России, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в непризнанное Приднестровье, где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован двумя представителями его местного «филиала».

На основании собранных улик суд признал российского агента «Скифа» виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Одесса News информировала, что одесскими правоохранителями в декабре 2023 года сообщено о подозрении жителю Одессы в государственной измене, который под псевдонимом «Мазепа» сотрудничал с представителями спецслужб России.

Фото: СБУ

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