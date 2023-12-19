Экспорт 10 млн т грузов – результат работы украинского коридора по Чёрному морю

За 4 месяца работы украинского морского коридора экспорт грузов составил 10 миллионов тонн.

Об этом сообщил в Facebook Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Министр отметил, что с августа 2023 года 302 судна экспортировали продукцию украинских аграриев и другие грузы в 24 страны мира.

«За 4 месяца работы коридора мы расширили номенклатуру грузов и приступили к их экспорту. Замечу, существенно увеличился объём агропродукции: с 278 тыс. тонн в первый месяц до почти 5 млн. тонн сейчас. Несмотря на систематические атаки России на портовую инфраструктуру, ураинский коридор работает», — написал Александр Кубраков.

Министр также проинформировал, что с момента запуска коридора порты Большой Одессы приняли 337 новых судов под загрузку, ещё 79 готовятся принять в ближайшее время.

Кубраков поблагодарил ВСУ и международных партнёров, «которые помогают обеспечивать работу этого пути в условиях военной агрессии».

Одесса News информировала, что в декабре в портах Большой Одессы увеличился объём выгрузки вагонов с зерном.

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