Кто в Одессе 20-21 декабря останется без воды

В части Киевского района г.Одесса 20-21 декабря некоторым потребителям будет в аврийном порядке отключено водоснабжение.

Об аварийном отключении воды предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 09:30 20 декабря до 04:30 21 декабря будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

1-2-3 пер.Амундсена,

Дача Ковалевского,

М.Демченко,

Саксаганского,

Ореховая,

Садовского,

Эстафетная,

Эстонская,

Танфильева,

Якутская,

Ямская,

Просвещения,

Николая Стражеско,

Магнитогорская,

Маячный пер.

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