Кто в Одессе 20-21 декабря останется без воды

В части Киевского района г.Одесса 20-21 декабря некоторым потребителям будет в аврийном порядке отключено водоснабжение.
Об аварийном отключении воды предупредил филиал «Инфоксводоканал».
Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 09:30 20 декабря до 04:30 21 декабря будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- 1-2-3 пер.Амундсена,
- Дача Ковалевского,
- М.Демченко,
- Саксаганского,
- Ореховая,
- Садовского,
- Эстафетная,
- Эстонская,
- Танфильева,
- Якутская,
- Ямская,
- Просвещения,
- Николая Стражеско,
- Магнитогорская,
- Маячный пер.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
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