Кто в Одессе 24 июня останется без света из-за аварийных работ

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 24 июня на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Китобойная, 77,77в, Костанди, Фонтанская дорога, 36-165, Ляпидовского, 1-16, пер. Ванный, пер. Приморский, 1-15, Хрустальная, 1-12, Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18, Куприна, 9а, пер. 1-й Украинский, 1-11, пер. 2-й Костанди, 1-15, пер. 2-й Украинский, 1, 2, пер. 3-й Костанди, 1-11, Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3-22б, Бернардацци 8/корп.1, 8, Цветочная, 1-87, Толбухина, 1,-34, пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б, пер. Хрустальный 5-10, пер. Летний, 1/5, 2, 2/24, 2/корп.16, 5, 5/29, пер. 1-й Дачный, 4-12, пер. Дачный, 8а пер. Ипподромный, 10, Золотой Берег, 1. Работы продлятся до 10:00.

Пер. Узкий, 5, 13, 14б, Костанди, 3-8, Амундсена, 1а-8, Золотой Берег, 4-37, Фонтанская дорога, 114-173, пер. Амбулаторный, 2-17, пер. Белякова, 1-4, пер. Всеволода Змиенко, 1-7, Дача Ковалевского, 1, 1б, 2/3, 3, 7, Леваневского, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11, Рыбачья Балка, 3, Дача Ковалевского, 142, 9-я Линия, 1, пер. 2-й Мичманский, 2, пер. Байдукова, 1-7, пер. Леваневского, 1, 2, 2-я, 3/1, 11, пер. Фестивальный, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4. В работе 16:00-17:00.

Давида Бурлюка (Гаршина), 5, 5/13, 5/5, 18а, Костанди, 5-25, Куприна, 9а, пер. 1-й Украинский, 1-11, пер. 2-й Костанди, 1-15, пер. 2-й Украинский, 1,2 пер. 3-й Костанди, 1/3-11, Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3-22, Семёна Яхненко, Хрустальная, 1, Фонтанская дорога, пер. Летний, 1-5. В работе 09:00–17:00.

Центральные РЭС: Бреуса, 24-61/1а, Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в, Складская, 2,2/4, Гранитная (Чернышевского), 1-26, Пишенина, 8-59, Петра Лещенко, 83-106, Ученическая, 55-б, Чумацкая, 108, 109, 110, пер. 1-й Ступенчатый, 10-18, пер. Северный, 33-47, Северная, 39-116, 2-я Ползунова, 1-16, пер. 1-й Ползунова, 12а, 19, пер. Черновицкий, 1-20, Маршала Бабаджаняна, 1-28, Авиационная, 1, 1/корп.5, Новая, 7, Живописная (Скворцова), 2, 4, 15-22е, Поездная, 5, 5а, 6, Шота Руставели , 23, 35-53, пер. Парашютный, 1а-8б, пер. Рекордный, 1-7, Академическая, 6,6а,6д, Кленовая, 4,6,11,13, Добровольцев (Маршала Говорова), 26/корп.4, Герцена, 2,4а,5,9, Ефимова, 2- 49, пер. Герцена, 2-11, 51, Багрицкого, 50-75, Весенняя, 4-41, Глиняная, 27-48, Малиновского, 66-92, Мраморная (Перовской Софии), 27-48, Тимошенко Александра, 39,41,42 , Буковецкого (Фигнер Веры), 11-26, Косовского, 3-8. В работе 09:00–19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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