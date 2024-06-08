Кто в Одессе 8 июня останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» с 8 июня начинает действовать более справедливая система распределения ограничений подачи электроэнергии по регионам.

Как сообщает ДТЭК «Одесские электросети», «есть обнадёживающие новости. По информации от Укрэнерго, начинает действовать более справедливая система распределения ограничений по регионам. Впрочем, ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой». Поэтому 8 июня будут применяться графики стабилизационных отключений: с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Кузнечная, 59, Преображенская, 41, 43, 66, 60, 62, пер. Ониловой, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14, сквер Старобазарный, 3, 7, Троицкая, 44,46, 45-49/51, 35,39, 56-60, Успенская, 60-64 , 97-105, 89, просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 27, пер. Покровский, 10-16, пер. Нечипоренко, 8-14, 15, Новосельского, 106-110. Работы до 19:00.

Северные РЭС: 10-я Линия на жилом массиве, 4-18, 11-я Линия на жилом массиве, 7-13, 12-16, 12-я Линия на жилом массиве, 14-18, 9-я Линия на жилом массиве, 11- 17, 12-18а, Керченская, 101-131, пер. 2-й Керченский, 1-15, бульвар Десантный, 1, 16, 18, Капитана Кузнецова, 92-102. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Вторая, 20, Василия Симоненко, 2а Работы до 15:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

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