13-летний одессит стал жертвой обвалившегося фонтана

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего мальчика и травмирование его друга-сверстника в сквере 7-й станции Большого Фонтана в Одессе.

Трагическое событие произошло вечером 7 июня, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что двое подростков играли в неработающем фонтане, забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая во время игры обрушилась. Один мальчик получил тяжкие телесные повреждения, от которых погиб на месте, а второй – травмировал палец на руке. Его увезли в больницу.

Отмечается, что тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Правовая квалификация события будет предоставлена ​​после установления всех его обстоятельств.

Одесса News информировала, что 5 июня 2024 года водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской из Ровно, которую волной унесло с пирса в Одессе.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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