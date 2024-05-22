51-летнего жителя Одессы задержали с подозрением на «лжеминирование»

Одесские полицейские оперативно разыскали мужчину, предоставившего ложное сообщение о подготовке взрыва магазина на проспекте Шевченко в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что на прошлой неделе на спецлинию «102» позвонил по телефону неизвестный мужчина и сообщил о заложенной в одном из супермаркетов на проспекте Шевченко взрывчатке.

«На место происшествия сразу же прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1, работники кинологического и взрывотехнического подразделений областной полиции. Правоохранители эвакуировали персонал и посетителей магазина, а помещение обследовали на наличие взрывчатки, однако опасных предметов, к счастью, не обнаружили», — говорится в сообщении.

По данным полиции, менее чем через час оперативники установили личность злоумышленника и разыскали его по месту жительства в многоэтажке, расположенной рядом с супермаркетом. Полицейские выяснили, что накануне происшествия подозреваемый пришёл в магазин, где начал ссориться с охранником и другими работниками. По просьбе персонала заведения прекратить ругаться возмущённый гражданин покинул магазин.

Придя домой, мужчина со своего мобильника позвонил по телефону на спецлинию «102» и, не представившись, сообщил, что заложил в супермаркете гранату с запалом и впоследствии приведёт её в действие. Мобильный телефон, с помощью которого фигурант предоставил ложную информацию, следователи изъяли в качестве вещественного доказательства.

«Собрав достаточное количество улик, мы под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. За совершённое ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. В рамках досудебного расследования производства будет проведён ряд экспертиз. Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила следователь территориального подразделения полиции Юлия Чебан.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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