За $8 тысяч пытались купить пограничника в Одесской области

В пункте пропуска «Староказачье», что в Одесской области на границе с Молдовой, пограничники с поличным задержали 43-летнего одессита при попытке незаконной переправки через государственную границу гражданина Украины призывного возраста.

Для реализации задуманного плана организатор схемы обратился к пограничнику, чтобы он помог в беспрепятственном выезде за границу 37-летнему жителю Одесской области, — сообщает Госпогранслужба.

За такую услугу мужчина вместе со своим клиентом пообещали стражу границы 8 тыс. долларов США, однако тот не стал участником преступления.

Правоохранители задокументировали факт незаконной сделки при передаче средств. В настоящее время злоумышленники задержаны.

Им объявлено о подозрении в подкупе должностного лица, а организатор ответит ещё и по статье о незаконной переправке лиц через госграницу.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 11 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Молдову.

Фото и видео: Госпогранслужба

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