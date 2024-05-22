Норвегия, Ирландия и Испания признали независимость Палестины

Норвегия, Ирландия и Испания 22 мая объявили о признании государственности Палестины.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал решение о признании Палестины «абсолютно необходимым» для установления мира на Ближнем Востоке. Решение вступит в силу 28 мая, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на NRK.

«Когда признаем Палестину, мы сможем более решительно призывать другие страны поддержать строительство палестинского государства и сможем призвать палестинское государство к ответу», – сказал он.

Стере добавил, что палестинцы «должны увидеть, что есть другая надежда, кроме пути насилия».

Об аналогичном решении заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, сообщает Irish Times.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что Испания признает независимость Палестины 28 мая, пишет El Pais. Он сказал, что «пришло время перейти от слов к делу», и заверил, что делает это ради мира, согласия и справедливости. Санчес отрицает, что решение принято против Израиля, евреев или в пользу ХАМАС.

AFP сообщает, что Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестинского государства.

Для справки. Создание двух независимых государств – Израиля и Палестины – на месте исторического региона Палестина предусматривает резолюция Генассамблеи ООН в 1947 году. Однако этот план не реализовали. В 1988 году Палестина, частично находящаяся под контролем Израиля, объявила о независимости. На данный момент её признали 139 из 193 стран – членов ООН, в том числе Украина.

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, предоставление полноценного членства возможно только по решению Совбеза ООН, однако его блокируют США.

Одесса News информировала, что южные и центральные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа утром 7 октября 2023 года.