В Одесском ботаническом саду проводятся экскурсии и свободные прогулки

На территории ботанического сада (Французский бульвар, 48/50 и Французский бульвар, 87) проводятся организованные, групповые экскурсии, фотосессии и свободные прогулки.

Старая территория Ботсада, что на Французском бульваре, 87, предлагает организованные экскурсии по вторикам-пятницам, а в субботу и воскресенье – обязательные экскурсии в 11:00 и в 13:00. Группы по предварительной записи по тел. +38 (098) 987 61 79.

Стоимость билета: взрослый – 140 грн, детский и льготные категории – 120 грн (6-18 лет), дети до 6 лет бесплатно. Экскурсионная группа – от 10 человек.

Новая территория, что на Французском бульваре, 48/50, открыта для прогулок с 11:00 до 17:00 (на период военного положения) каждый день, кроме понедельника, а для организованных прогулок — по предварительной записи по тел. +38 (048) 796 47 19, +38(097) 738 78 69.

Стоимость входного билета: взрослый – 70 грн. детский и льготные категории – 50 грн (6-18 лет) дети до 6 лет – бесплатно.

Фото: Ботанический сад ОНУ/Facebook

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