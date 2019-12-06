Зимняя афиша выходных 7-8 декабря в Одессе будет содержательной

Традиционно, выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

7 декабря с 10:00 до 19:00 в зале Морского вокзала Одессы можно посетить IX Дипломатическую рождественскую ярмарку. В течение целого дня одесситы и гости города смогут приобрести оригинальные сувениры и новогодние украшения, насладиться концертной программой с выступлениями этнических коллективов, а также попробовать традиционные блюда национальных кухонь разных стран: Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Китайской Народной Республики, Польши, Румынии, Турции, Австрии, Латвии, Германии, Кипра, Казахстана, Франции, Израиля, Литвы, Сирии, Словакии, Словении, Южной Африки, Республики Корея, Норвегии, Республики Перу. Собранные средства будут переданы на приобретение оборудования для областной детской клинической больницы и родильного дома №1. Официальное открытие ярмарки – в 11:00. Вход — свободный.

7 декабря в 19 часов в Театре музкомедии выступление легендарной группы «Машина времени», посвящённое 50-летнему юбилею группы.

7-8 декабря в одесской галерее «Автограф» в торговом центре на ул. Среднефонтанской, 4 выставка живописца Сергея Дриги. Удивительный «Город Д.», одновременно напоминающий Одессу, Брюгге, Венецию, Гент, Санкт-Петербург и даже гриновский Зурбаган, художник уже много лет возводит на полотне вместе с вполне реалистическими сельскими пейзажами.

7 декабря в помещении Одесской филармонии солисты премьерной программы Роман Руссу, Виталий Червонный и Олег Верд споют популярные песни 60-х-80-х годов. Трогательная нежность и бесшабашное веселье, безграничная вера и поэтическая грусть — в этих песнях есть всё! Старшему поколению их песни близки и понятны, это песни их молодости, их первой любви. Для молодого поколения это возможность лучше узнать и понять своих близких. Начало в 19:00. Билеты от 170 до 520 гривен.

7-8 декабря в галерее «Дом художников» (Осипова, 39) персональная выставка живописи выдающегося мастера кисти Альбина Гавдзинского (1923-2014). Поэтичные пейзажи, выполненные в духе южнорусской школы живописи, представлены в достойном обрамлении, с любовью. Выполненные им рисунки и этюды с натуры отличаются чёткой формой, яркостью красок. В экспозиции представлено более 30 работ с 1960-х по 2000-е годы создания, которые охватывают более чем полувековой период творческого пути автора.

До 8 декабря в коммуникативно-выставочном пространстве Дома Блещунова «Квартира №6» студенты Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова покажут свои работы на выставке «Параллели». О выбранном названии и содержании проекта рассказала заведующая выставками Дома Блещунова Мария Апрятова: «Представьте себе железную дорогу. Один рельс — идеализированный академизм, а другой — социализированное современное искусство. Без двух рельсов поезд не едет. Но они пересекаются лишь на умозрительном горизонте иллюзии перспективы, а не в реальной жизни… Вот о чём эта выставка». Адрес: ул. Польская, 19.

До 18 декабря галерея «#ARTODESSA» в Летнем театре Горсада приглашает на выставку живописи «В лабиринтах времени» художника, одессита Игоря Варешкина. В проекте представлена серия работ крупного формата, отображающих художественные и философские изыскания автора. Соотношение физического размера полотен и зрителя создаёт особенный эффект — произведение вовлекает смотрящего и вынуждает погрузиться в многослойную и многозначную глубину смыслов и образов. Галерея работает с 13.00 до 20.00 ежедневно, кроме понедельника.

До 20 декабря в Городской художественной галерее международная художественная выставка «Свет православия» к 175-летию Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Экспозиция собрана из картин художников из Украины, Румынии, Литвы, Германии, Беларуси, Польши и Молдовы — участников одноимённого пленэра «Свет православия». В дальнейшем работы авторов пополнят собрание музея «Христианская Одесса» к его 15-летию. На выставке также будут представлены картины из коллекции председателя Белгорода-Днестровского румынского национально-культурного общества Виталия Пеньковского. Адрес: ул. Успенская, 4Б, Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь.

До 10 января Арт-клуб Odessa Art представляет свой новый проект «Art holiday. Миссия — красота!» в музее имени коньячных дел мастера Шустова на ул. Мельницкой, 13. На этой выставке представлены картины Алексея Куревина, Натальи Журы, Марины Гайдамаки, Андрея Халтурина, Валентины Юденковой, Елены Стрелец, Элеоноры Бутенко, Марины Куйбар, Натальи Ковалик, Олега Рыжкова, Светланы Карзюковой, президента клуба Юрия Карпова–Садовникова, а также фотоработы Игоря Сытника. Пространство Одесского коньячного завода с долгой историей украсилось теперь городскими пейзажами, натюрмортами и даже фантастическими сюжетами.

До 15 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) будет работать выставка под названием «Изменённый человек». Кураторы выставки Татьяна Токарчук и Юлия Кисина привезли для одесситов картины, рисунки, коллажи и скульптуры, объединившие в себе темы Холокоста и обезличенной телесности.

До 27 января в выставочном пространстве Ragtime 2.0. Одесского музея западного и восточного искусства можно будет увидеть персональную выставку музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Стоимость входных билетов — 40 грн.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская