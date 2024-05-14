Одесский художник-иконописец Сергей Бурда открыл персональную выставку в Артгалерее

В галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада открылась выставка живописи Сергея Бурды “ДАР”. Художник-иконописец посвятил своё вдохновение теме духовности и православия, а также философским и символическим произведениям.

С начала 80-х по сегодняшний день Сергей занимается росписью многих храмов в Одессе, Одесской области и разных городов Украины.

Выставка «ДАР» представляет серию религиозных образов и сюжетов; также в проекте представлены натюрморты и пейзажи мастера.

Важное место в экспозиции занимают фотографии с росписями храмов и монастырей, иллюстрирующие колоссальный труд, сделанный художником и глубину его нравственной позиции.

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