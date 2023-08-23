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В Одессе работает художественная выставка «Несломленная нация»

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Выставка «Несломленная нация» работает в зале Одесского областного центра украинской культуры (Польская, 20) до 22 сентября.

Экспозиция состоит из произведений как именитых мастеров, так и молодого поколения. Живопись, гобелены, керамика, декоративная роспись, художественная вышивка, валяние из шерсти, народная игрушка, фотография, бумагопластика, батик радуют зрительский глаз.

Среди авторов — Борис Белов, Тамара Белоглазова, Алексей Малик, Ксения Антипенко, Григорий Вовк и другие художники, собравшие лучшие свои работы для праздничной выставки, посвящённой Дню Независимости Украины.

Адрес: ул. Польская, 20.

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