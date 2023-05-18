В Одессе пройдёт фольклорный фестиваль

19-20 мая в Летнем театре Городского сада пройдут концерты фестиваля Odesa May Folk Fest.

Фестиваль создан для отражения культурологического разнообразия нашей страны.

В мероприятии примут участие творческие коллективы и театры Одессы, Одесского региона, а также друзья из города-героя Николаева.

Начало концертов:

19 мая – в 17:00;

20 мая – в 16:00.

Фестиваль проводится в рамках деятельности общественного Совета «Одесское объединение национальностей» при Одесском городском голове.

Также 19 мая в 17:00 в галерее «Артодесса» (Летний театр Городского сада) будет открыта документальная фотоэкспозиция, посвящённая друзьям и партнёрам из разных уголков мира, которые в военное время оказывают Одессе и Украине мощную поддержку и помощь.

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