В одесском тепличном хозяйстве «Троянда» в прошлом году выращено 440 тысяч растений

18 мая Одесский городской голова посетил коммунальное тепличное хозяйство «Троянда», которое в прошлом году вырастило 440 тысяч растений.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что тепличное хозяйство, выращивающее цветы и растения для озеленения города, располагает общей площадью теплиц в 4 тысячи квадратных метров.

В прошлом году были начаты ремонтные работы, которые проводились в несколько этапов. В настоящее время восстановлено несколько теплиц, установлена система автоматического полива, построена система отопления, смонтированы стеллажи для выращивания растений. Как результат – в этом году КП «Зелентрест» уменьшило количество покупной продукции, сэкономленные средства направляются на продолжение ремонтных работ.

«Я думаю, одесситы и наши гости оценили красивые красочные клумбы. В этом году заложено 850 тысяч единиц посадматериала. Мы готовимся к высадке летних цветов. В планах – дальнейший ремонт и расширение теплиц. Есть куда расти, территория разрешает. Так что, работаем дальше», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News перед Пасхальными праздниками КП «Троянда» высадило на клумбах Одессы более 50 тысяч маргариток и виол.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod