Одессу украшают весенними цветами

Перед Пасхальными праздниками Одессу благоустраивают коммунальные предприятия города.

Как сообщается на Telegram-канале «Одесса.Официально», в городе на клумбах высажено уже 50 тысяч маргариток и виол.

«В ближайшее время Одессу украсят ещё 60 тысяч весенних цветов, выращиваемых на участке предприятия «Троянда», — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, специалисты КП «Горзелентрест» за 2 дня непогоды 28-29 марта убрали с улиц города более 100 поваленных ветром деревьев и крупных веток.

Фото: Одесса.Официально/Telegram

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