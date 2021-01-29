Из-за снегопада нет света в 131 населённом пункте области и двух микрорайонах Одессы

В результате погодных условий от энергоснабжения отключено 131 населённый пункт области и 2 микрорайона города Одесса. Всего 133.

Такие цифры обнародовало состоянием на 14 часов 29 января Главное управление ГСЧС в Одесской области.

«Всего за период непогоды вытащено 645 единиц автотранспорта, из них: легковых — 483, грузовиков — 102, автобусов — 52, карет скорой медицинской помощи — 8. Оказана помощь 1 490 лицам, из них 15 детям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о ГСЧС к ликвидации последствий непогоды привлекались 511 человек личного состава и 131 единица техники.

Самоотверженно продолжают работу по ликвидации последствий снежной непогоды одесские коммунальные службы

В настоящий момент для этого задействованы 207 единиц коммунальной техники, в том числе 8 бригад КП «Одесгорсвет» и 10 бригад КП «Горзелентрест».

На улицах города ведут работу 1 790 работников жилищно-коммунальных сервисов. Спецтехника КП «Городские дороги» и сотрудники ЖКС при расчистке улиц и тротуаров использовали 5 156 тонн песчано-соляной смеси.

В сложных погодных условиях на помощь городу пришли 250 военнослужащих — бойцы Нацгвардии, военные моряки, курсанты Военной академии и воины Одесского гарнизона. Они помогают коммунальщикам в уборке и вывозе снега, распиле и погрузке на самосвалы упавших деревьев и веток, расчистке тротуаров.

Кроме того, большую помощь городским службам оказывают и представители бизнеса.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области из-за непогоды остаётся заблокированным проезд к девяти населённым пунктам.

Фото: Одесса News/Александр Александров, «Одесса»

Видео: «Одесса»

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