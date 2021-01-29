Мэр Одессы осмотрел покалеченный от снегопада электротранспорт

В течение последних двух суток Одессу заметает снегом. Ситуация также осложняется сильным ветром и перепадами температуры, что вызывает налипание мокрого снега, под тяжестью которого ломаются деревья, рвётся контактная и электросеть, выходит из строя электротранспорт.

Так обрисовал нынешнюю ситуацию мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

Он сообщает о своём посещении одесского трамвайного депо.

«Пообщался с сотрудниками трамвайного депо №1. Огромное количество техники и сотрудников КП «Одесгорэлектротранс» сегодня ночевали на улице, до пяти утра трамваи заводили в депо. Часть вагонов нуждается в дополнительном обслуживании. Только в этом депо в ремонте находится 16 вагонов. Одним из них является новый трамвай «Одиссей». Под тяжестью снежной шапки произошла разгерметизация силиконового уплотнителя, и осадки попали в салон», — описывает увиденное мэр.

Однако, откинув пессимизм, Геннадий Труханов считает, что «город должен обеспечить выход техники на линию, доставку одесситов к месту работы».

Отмечается, что для ремонта трамваев и очистки контактной сети от наледи «вызывали людей с выходного дня».

Одесский городской голова поблагодарил всех сотрудников коммунальных предприятий, которые без отдыха работают в сложных погодных условиях, задействованы в ликвидации последствий непогоды, а также военнослужащих, курсантов и сотрудников ГСЧС, пришедших на помощь городу.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области из-за непогоды остаётся заблокированным проезд к девяти населённым пунктам.

Фото: Facebook, «Одесса»