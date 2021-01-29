В Одесской области к непогоде добавились ещё и пожары: трое сгоревших за два дня

28-29 января службы спасателей в Одесской области зафиксировали 3 пожара, в которых сгорело 3 человека.

Об этих случаях сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 28 января в 05:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного одноэтажного жилого дома в с. Новосёловка Любашевского района. Во время тушения пожара, длившегося более 3-х часов, обнаружено тело погибшего хозяина 1957 г.р.

В этот же день в 07:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в пгт Беляевка по ул.Горького, 151. По прибытии спасатели установили, что горит крыша жилого дома. Пожар ликвидировали в течение 2,5 часов и во время тушения обнаружено тело погибшего хозяина. Причина пожара, смерти, анкетные данные сгоревшего мужчины устанавливаются.

А в 12:33 спасателям пришлось по срочному вызову выехать в с. Ларжанка Измаильского района, где горела камышовая крыша и домашнее имущество в одноэтажном жилом доме. После пожара здесь также найдено обгоревшее тело хозяина дома — 1943 г.р. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением.

Вчера, 29 января в 2:37 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании квартиры на 3-м этаже в жилом 5-этажном доме по адресу: Березовский р-н, пгт Рауховка, ул. Гвардейская, 49, кв. 84. По прибытию спасателей установлено возгорание домашнего имущества. В результате пожара пострадал хозяин 1982 г.р., который в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения госпитализирован в ЦРБ.

Как сообщала Одесса News, 6 января в Березовском районе, с. Байталы, в переулке Осадчих, 7 во время пожара погиб мужчина.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod