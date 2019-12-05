Зеленский: Не хочу никого обманывать – жертв в одесском пожаре может быть больше

Президент Владимир Зеленский поручил местным властям в Одессе оказать помощь пострадавшим и выяснить причины трагедии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них — 5 студентов), 27 человек в больницах с полученными травмами и необходимой помощью», — отметил Зеленский.

Президент поручил председателю Одесской облгосадминистрации и всем местным властям сделать всё возможное для оказания помощи пострадавшим и их семьям, и как можно скорее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии.

«В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна соболезнует её родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать — жертв может быть больше», — добавил глава государства.

В то же время он напомнил, что 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести, а состояние 5 человек — тяжёлое.

«Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них тоже сейчас на больничных койках», — подчеркнул Президент.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что сейчас нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании сегодня объявил минуту молчания в память о трагедии.

«Все знают о той трагедии, которая случилась в Одессе. Погиб один человек. К сожалению, 14 человек не понятно, где находятся, скорее всего, под завалами. Это трагедия для государства, трагедия для родителей, для родных. Я думаю, что здесь слова излишни. Прошу минуту молчания. И будем надеяться, что всё же случится чудо», — сказал спикер.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10 час. 12 мин. в Одессе на 3 этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14 час. 18 мин. пожар локализован на площади 4 тыс. м.

В Одессе 5-6 декабря объявлен траур.