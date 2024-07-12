В Вашингтоне Байден по ошибке представил Зеленского как «президента Путина»

Президент США Джо Байден после заседания совета Украина – НАТО в Вашингтоне 11 июля по ошибке назвал главу Украинского государства Владимира Зеленского «президентом Путиным».

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин», – сказал Байден.

Поняв свою оговорку, американский президент добавил: «Президент Путин. Он должен победить президента Путина. Президент Зеленский, – поправился Байден. – Я так сосредоточен на том, чтобы победить Путина, что нам нужно из-за этого беспокоиться, в любом случае».

Зеленский в ответ сказал Байдену, что он «лучше».

«Вы чертовски лучше», – подчеркнул президент США, после чего был слышен смех в зале.

Одесса News информировала, что 10 июля в рамках своего визита в США в Вашингтоне Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Великим Герцогством Люксембург. Также Зеленский встретился с недавно назначенным Премьер-министром Королевства Нидерланды Диком Схоофом, вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932–1933 годов и почтили память пострадавших от сталинского тоталитарного режима.

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