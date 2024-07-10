Зеленский начал визит в США

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединённые Штаты Америки для участия в мероприятиях 75-го саммита НАТО в Вашингтоне.

Глава государства вместе с первой леди Еленой Зеленской в ​​столице США посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932–1933 годов и почтили память пострадавших от сталинского тоталитарного режима, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что чета Зеленских пообщалась с представителями украинской общины в Соединённых Штатах. Владимир Зеленский отметил постоянную активность и волонтёрскую помощь украинским воинам со стороны общины.

«Хочу поблагодарить за ваш голос. Он очень громкий. Спасибо за то, что на улицах Соединённых Штатов не забывают об Украине. Это даёт сигнал и другим государствам, европейским странам. Важно сохранять это единство», – подчеркнул Президент.

Он также поблагодарил за работу украинской общины в США, направленную на скорейшее приближение Украины к членству в НАТО.

В Вашингтоне Владимир Зеленский проведёт встречи с Президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом, лидерами большинства и меньшинства в обеих палатах Конгресса. Владимир Зеленский приглашён на 75-й саммит Североатлантического альянса и примет участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, проведёт ряд встреч с лидерами стран-участниц саммита. В частности, на полях мероприятия будут обсуждаться усиление украинского ПВО и сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

Одесса News информировала о встрече в столице Польши Варшаве 8 июля Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском.

Фото: сайт Президента Украины

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