И днём, и ночью: Россия продолжает ракетные обстрелы Одесской области

Россияне днём 9 июля ​​атаковали Одесскую область баллистикой из Крыма. Выпуски ракет в сторону Одессы были также вечером этого же дня и ночью 10 июля.

По информации Воздушного командования «Юг», днём ​​9 июля атаковали Одесскую область баллистической ракетой, предположительно, типа «Искандер-М».

Отмечается также, что противовоздушная оборона в течение дня уничтожила на юге Украины пять разведывательных беспилотников врага, в том числе два типа ZALA, по одному Supercam и Орлан-10. Установка типа пятого дрона продолжается.

В этот же день под вражеским ударом оказалась прибрежная рекреационная зона – возникший пожар оперативно потушили, cообщают Силы обороны юга Украины.

«Возник пожар сухой травы, который оперативно ликвидирован пожарными», — проинформировали военные.

Сегодняшней ночью взрывы были слышны жителям Одесского района. Как пишет в Telegram военный эксперт Сергей Братчук, «взрывы раздались в Одесской области. Крылатые ракеты не фиксируются, прекратили существование (в результате попадания/ущерба/потери боевых возможностей) в пределах Одесского района».

Командование Воздушных Сил ВСУ уточняет данные ночной атаки.

Одесса News информировала, что все детские медучреждения Одессы готовы принять у себя пациентов Киевской детской больницы «Охматдет», пострадавшей от вражеского ракетного удара 8 июля.

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