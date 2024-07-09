Шмыгаль рассказал, когда будет улучшение ситуации в энергетике

В Украине после 20 июля завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме и отключения электроэнергии будут не столь продолжительными.

Об этом 9 июля на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

«Тема, которая постоянно в центре внимания правительства – это энергетика. Ситуация остаётся очень сложной. Из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются. В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации», – сказал Шмыгаль.

Одесса News информировала, что НЭК «Укрэнерго» не будет проводить измерения фактического уровня потребления электроэнергии в Одесской области 12 июля, как планировалось ранее.

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