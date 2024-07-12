Госэнергонадзор проверит справедливость отключений света в Украине

Государственная инспекция энергетического надзора проверит, справедливо ли облэнерго применяют графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщила 11 июля пресс-служба ведомства.

«Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углублённая проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии», – сказал глава инспекции Руслан Слободян.

Он отметил, что больше всего жалоб поступает из Днепропетровской области, которую Госэнергонадзор планирует проверить первой. После этого проверки собираются провести ещё в пяти-шести областях.

Графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся ещё и аварийные, вызванные, в частности, жарой, пояснил глава инспекции.

«В то же время есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим. По результатам будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями для дальнейшего их избежания», – заявил Слободян.

В июне Госэнергонадзор проверил готовность 31 оператора системы распределения к работе в жару, сообщала пресс-служба 24 июня. Проверки выявили 2372 нарушения, из которых около 2000 оперативно устранили.

Одесса News информировала, что по заявлению главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ситуация с доступностью электроэнергии станет легче в августе, после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

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