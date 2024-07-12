В Рени задержан капитан судна, помогавшего России вывозить из Крыма украинское зерно

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области задержали капитана иностранного грузового судна, ходившего под флагом одной из стран Центральной Африки и вывозившего украинское зерно из временно оккупированного Крыма по заказу страны-агрессора РФ.

Об этом 11 июля сообщила СБУ в Telegram.

«По данным следствия, в течение 2023–2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию. Затем транспортировало груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора», – говорится в сообщении.

Украинская спецслужба подозревает капитана сухогруза в периодическом выключении GPS-трекера судна для конспирации и внесении недостоверных сведений в журнал маршрутов и стоянок плавсредства. Таким образом он мог помогать россиянам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.

«Как установило расследование, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него, в состав экипажа входило ещё 12 иностранцев. Во время обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности», – отметили в СБУ.

В Офисе генпрокурора уточнили, что речь идёт о судне Usko Mfu под флагом Камеруна, которое задержали в порту Рени, о чём информировала Одесса News. По данным следствия, в ноябре 2023 года судно загрузили более 3 тыс. тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

Следователи сообщили капитану судна о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

По решению суда на сухогруз наложили арест, сейчас идет расследование, добавили в спецслужбе.

Cудно Usko Mfu с грузом ячменя направлялось в Грецию, после выхода из молдавского порта Джурджулешты к нему приблизилось военное судно и провело в украинский порт Рени.

Для справки. В июле 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты Крыма. Заход иностранных судов в них является нарушением международного права и законодательства Украины.

Фото: СБУ, Генпрокуратура

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