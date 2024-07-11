Украина задержала судно, которое незаконно заходило в оккупированные Россией порты

Украина задержала грузовое судно, которое незаконно заходило в оккупированные Россией порты.

Об этом 10 июля проинформировал в Facebook спикер Военно-морских сил Вооружённых сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Подчинённые ВМС ВС Украины структуры задержали грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательствам заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. Задержали с соблюдением всех соответствующих процедур», – написал он.

Спикер ВМС подчеркнул, что «пренебрегать законными требованиями Украины в Чёрном море не получится».

В комментариях спикера ВМС спрашивали, под чьим флагом судно. Тот ответил, что пока не комментирует, подчеркнув, что информация о судне есть в сети.

LIGA.net предполагает, что речь идёт о судне Usko Mfu под флагом Камеруна, которое задержали на реке Дунай.

Lloyd’s List I писало 8 июля, что сухогруз Usko Mfu с грузом ячменя шёл в Грецию, когда после выхода из молдовского порта Джурджулешты к нему приблизилось военное судно и провело в украинский порт Рени.

По данным издания, Usko Mfu заходило в своё время, в частности, в оккупированный Россией крымский порт Севастополь.

Для справки. В июле 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты Крыма. Заход иностранных судов в них является нарушением международного права и законодательства Украины.

Одесса News информировала, что 10 июля вооружённые силы России нанесли ракетные удары по объектам припортовой инфраструктуры Одесщины, в результате чего повреждено гражданское морское судно под флагом Камеруна.

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