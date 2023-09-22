В Крыму паника от продолжающихся в течение дня взрывов

В нескольких районах временно оккупированного Крыма 22 сентября гремят взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

В 13.38 в канале появилось сообщение о взрывах в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также в районе Первомайского и Красногвардейского. «В Бахчисарае, предположительно, попали по воинской части», – говорится в сообщении.

В 13.44 «Крымский ветер» заявил, что в Бахчисарае в районе воинской части на ул. Симферопольская, 2 «поднимается гриб дыма». Позднее авторы канала сообщили о прилётах по двум воинским частям в Бахчисарае.

В 14.20 появилась информация о том, что «в районе села Почтовое (между Симферополем и Бахчисараем) всё в дыму». В 14.31 канал сообщил о прилёте по объекту в районе села Ароматное. Авторы канала уточнили, что в этом месте находится ремонтная база российских военных грузовиков.

Украинские военные не комментировали информацию об ударах по Бахчисараю и району.

Ранее, 20 сентября, ВСУ нанесли удар по командному пункту Черноморского флота РФ в районе Верхнесадового поблизости от временно оккупированного Севастополя. По данным СБУ, в этот момент там находились командиры оккупантов.

В ночь на 21 сентября украинские силы нанесли масштабный удар по российскому военному аэродрому Саки в районе Новофёдоровки.

22 сентября Крым до взрывов в Бахчисарае был дважды атакован ракетами. В первой половине дня оккупанты ставили в Севастополе дымовую завесу, на территории полуострова слышали взрывы. В минобороны РФ заявляли, что якобы сбили ракету и 2 беспилотника.

Позднее, около 13.15, успешный ракетный удар был нанесён по штабу ЧФ РФ в Севастополе.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук косвенно признал ответственность Украины за эту атаку, поблагодарив лётчиков ВС ВСУ и высмеяв работу российской системы ПВО в Крыму.

Одесса News информировала, что в сентябре Украина совершила несколько успешных атак на объекты оккупантов в Крыму и корабли РФ в Чёрном море.

В городе Сочи в РФ ночью 20 сентября вспыхнул сильный пожар – загорелся резервуар с дизельным топливом вблизи аэропорта Адлер.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy